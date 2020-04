Bellen is veel beter voor je dan appen: knuffelhormoon komt vrij

Wat missen we die handdruk, die knuffel, de arm om de schouder en zelfs de drie klapzoenen. Er is een alternatief: pak de telefoon. De stem van degene die je mist zorgt ervoor dat het 'knuffelhormoon' oxytocine vrijkomt. Je voelt je dan beter.

Misschien is er geen hormoon waar de laatste jaren zo veel wetenschappelijk onderzoek naar gedaan is als oxytocine. Het stofje komt vrij als een pasgeboren baby huid op huid bij zijn moeder drinkt. Het maakt de kraamvrouw rustig en brengt de borstvoeding op gang. Je krijgt ook een shot als je vrijt, van de omhelzing op het sportveld, van naast elkaar op de bank een filmpje kijken, van de troostende arm om de schouder. Iedere aanraking, tenminste van iemand van wie je dat prettig vindt - niet van iedereen - zorgt voor een beetje extra knuffelhormoon.

Geen appjes, maar belletjes

,,Er treden heel veel positieve effecten op als je oxytocine vrijmaakt'', zegt Ellen de Bruijn, hoogleraar neurocognitieve klinische psychologie aan de Universiteit Leiden. ,,Oxytocine remt bijvoorbeeld de afgifte van stresshormoon cortisol. Het is positief voor de bloeddruk en het maakt je socialer en minder angstig, je vertrouwen in anderen kan groeien en zo zijn er nog veel meer positieve effecten. Een heel effectieve manier om het vrij te maken is via aanraking: knuffelen, massages en seks.''

En nu zitten we al drie weken in een spagaat: veel stress; veel cortisol en weinig knuffels, dus weinig oxytocine. ,,Dat maakt deze tijd dubbel zo moeilijk.'' Zeker ouderen die alleen zijn en wie echt ontraden wordt naar buiten te gaan, hebben het zwaar. Mensen overlijden op de ic zonder de hand van een geliefde te voelen, hooguit het latexhandschoentje van een verpleegkundige. Een zoen voor oma op het vensterglas, meer zit er niet in.

,,Maar er zijn gelukkig genoeg mogelijkheden om met moderne technieken toch contact te houden. Vooral het horen van elkaars stem kan helpen. Er is onderzoek gedaan bij meisjes die iets stressvols moesten doen. Daarna mochten ze contact hebben met hun moeder. Fysiek contact, contact via de telefoon of door te appen. Daarbij kwam er wel oxytocine vrij bij het echte contact en het bellen, maar niet bij het versturen van appjes.

Volledig scherm Louise Nagtegaal bezoekt haar dementerende moeder Ulrike (102) in zorgcentrum Careyn Snavelenburg in Maarssen dagelijks, ook tijdens de coronacrisis. Het horen van een troostende stem van een bekende is dus erg belangrijk. Dus al je in deze tijd iets extra's wil doen: bel dan vaker in plaats van al die berichtjes te sturen. Zeker met mensen die het nu extra moeilijk hebben, zoals ouderen of mensen die last hebben van angstige of depressieve gevoelens. Dat is effectiever, maar het vervangt natuurlijk nooit helemaal het echte contact.‘’

Sociale onthouding

Intuïtief voelen veel mensen dat aan. ,,Daarom zijn apps als houseparty zo populair om gezellig te kletsen. En wie een huisdier heeft, een hond of een kat, kan daar extra mee knuffelen. Dat levert ook deze positieve hormonale effecten op.''

Quote Sommige mensen vinden het een verademing dat ze even uit de driezoenen­cul­tuur zijn De Bruijn wijst erop dat de verplichte sociale onthouding niet op iedereen een even groot nadelig effect heeft. ,,Sommige mensen vinden het een verademing dat ze even uit de driezoenencultuur zijn en nu afstand kunnen bewaren. Als je maar zorgt dat je de stress die je ervaart in deze angstige situatie, kunt verminderen en positieve sociale interacties hebt, en niet alleen die tekstberichtjes. Pak de telefoon of ga videobellen. Dat is een van de beste dingen je momenteel kunt doen.''