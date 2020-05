Merel is al twee maanden gestrand in Albanië en wil haast niet meer terug

Reisbran­che hoopt op hulp van Floortje Dessing: ‘Anders redden we het niet’

25 mei In een open brief aan ‘beroepsreiziger’ Floortje Dessing vraagt Marielle Henzen van VakantieXperts TravelTeam uit Oss of de tv-presentatrice in de bres wil springen voor de reisbranche. En dan vooral voor de kleine reisbureaus en tussenpersonen die het nu zo moeilijk hebben. ,,Lieve Floortje, wil jij onze ambassadeur zijn”, vraagt de Osse onderneemster met smart.