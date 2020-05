Bruinvissen in Oosterschelde profiteren van coronacrisis: ‘Dit hebben we nog nooit gezien’

Justin (21) liet terug­vlucht naar Nederland aan zich voorbij­gaan en helpt Zimbabwa­nen nu aan voedsel

17 mei Vol reislust trok student Justin Schiltman (21) uit Zutphen begin februari naar Zimbabwe om in twee maanden over de cultuur en het lokale zakenleven te leren. En toen kwam de coronacrisis. Hij kon terug naar Nederland, maar besloot te blijven om de lokale bevolking te helpen. Want dat is hard nodig.