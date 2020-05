Coronacrisis? Bed and breakfasts op het platteland juist in trek

Ze had de aanvraag voor financiële steun vanuit de overheid al de deur uitgedaan. Angelien Spijker, eigenaresse van bed and breakfast de Pieper Horizon in Genemuiden, zag het kort na het uitbreken van de coronacrisis annuleringen regenen. Maar het tij keerde snel. ,,We hebben nu meer boekingen dan exact een jaar geleden. We zitten tot ver na de zomer praktisch helemaal vol.” De aanvraag voor steun heeft ze ingetrokken. ,,Niet meer nodig!”