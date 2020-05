Daan Heerma van Voss schreef een boek over corona om de boekhandel te steunen

Daan Heerma van Voss, onder andere bekend van zijn boeken Ultimatum en De Laatste Oorlog , voelde zich geroepen om de boekhandels een handje te helpen, want door de coronacrisis heeft ook deze sector het niet makkelijk. Heerma van Voss: ,,Soms bevindt een schrijver zich in de positie dat hij een publieke dienst kan verlenen. Ik hoop dat ik met dit boek een bescheiden steentje bijdraag aan het herstel van de boekhandels in deze moeilijke periode, maar ook aan onze collectieve verwerking.”

Veelstemmigheid

Het resultaat: een boek vol verhalen over de tumultueuze of soms juist stille dagen tijdens de coronacrisis. Voor zijn verhalen sprak Heerma van Voss met andere auteurs of vrienden. ,,Om de veelstemmigheid van deze collectieve ervaring recht te doen,” vertelt Heerma van Voss, ,,was een nieuwe vorm nodig.”



De verhalen in Coronakronieken komen uit Nederland, China, Peru, Italië, Spanje, Frankrijk, België, Groot-Brittannië, Ierland, de Verenigde Staten, en van het eiland Rarotonga, één van de Cookeilanden, in de Stille Oceaan. Heerma van Voss verzamelde ze, vulde ze aan met eigen reflecties en ging op zoek naar antwoorden op de vraag: wat gebeurt er met ons als de wereld die we kennen stil komt te staan?