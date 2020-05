Doneer aan een goed doel met een safari vanuit je luie stoel

Witlox’ reisbureau is tot stand gekomen doordat hij in 2014 het plan opvatte om als een moderne Livingstone Afrika te doorkruisen. Het maakte in hem een idealistische liefde voor het continent los. ,,Ik ben een groot Afrika fan. Charlie’s Travels is dan ook veel meer dan een reisbureau. Het continent kent veel vooroordelen. Het is mijn missie om dat te nuanceren en te laten zien wat er echt gebeurt.”

Drie uur streamen

De streamingdienst is onderdeel van die missie. ,,Wij willen met onze reizen een andere kant van het continent laten zien. Dat staat niet stil nu mensen niet meer kunnen reizen. De streamingdienst is veel meer dan alleen reisfilmpjes. Er zit een boodschap achter. Wij willen duurzame relaties ontwikkelen met de lokale bevolking, mensen in contact brengen met Afrikaanse culturen, de lokale economie ondersteunen en voor een beter behoud van de natuur zorgen.”



Daarom wil de geboren Oisterwijker per bekeken video tien cent doneren aan een goed doel. ,,Doordat het toerisme is ingestort, zijn de inkomsten opgedroogd voor de plaatselijke bevolking. Dat betekent dat mensen misschien wel gaan stropen of bossen kappen om in hun levensonderhoud te voorzien. Dit willen we natuurlijk voorkomen. Ons videokanaal is gratis voor de kijker, maar met drie uur streamen kunnen we één ranger of lokale partner een dag vooruit helpen.”

Duurzaamheid

De kijker kan kiezen uit twee soorten goede doelen. ,,Als je ervoor kiest om een economisch doel te ondersteunen dan gaan jouw kijkminuten naar een uitkering voor bijvoorbeeld chefs, gidsen en chauffeurs. Je kunt ook voor een ecologisch doel kiezen. Dan gaan je kijkminuten naar het beschermen van natuur en wildlife.”

Duurzaamheid is de essentie in alles wat de Brabantse avonturier onderneemt. ,,Door de coronacrisis is er op een reset knop gedrukt. Het is nu het moment om ons te herbezinnen op de toekomst. Mensen moeten bewuster gaan kiezen. Reizen moet anders in de toekomst. Vliegen zal blijven, maar minder vaak. Toerisme kan verrijken doordat het een economische impact maakt, maar dan moet je wel de juiste partners kiezen. De meeste Afrikareizen sturen je naar standaardplekken gerund door Westerse ketens waar veel geld blijft hangen bij tussenpersonen. Wij verlaten de gebaande paden, omdat ook de lokale gemeenschap er beter van moet worden.’’

