‘Door corona beseffen meer mensen dat preppen niet alleen voor ‘gekkies’ is

Zo maakt cabaretier Tim Hartog (33) mensen thuis aan het lachen

7:00 Cabaretier Tim Hartog (33) trok met zijn theatervoorstelling Schadevrije jaren door heel het land. Door het coronavirus is dat voorlopig niet mogelijk. Daarom besloot hij zijn voorstelling rechtstreeks via het internet uit te zenden. ,,Het is intiem, je kijkt zo bij iemand in de huiskamer.”