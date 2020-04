Droog, droger, droogst: zo overleeft je tuin periode zonder regen

1. Installeer druppelbuizen

Als deze lente een voorbode is voor de zomer, mogen we een héél droog tuinseizoen verwachten. Hoe sneller je actie onderneemt, hoe minder schade je planten ondervinden.



Het meest efficiënte en ecologische middel om je tuin overeind te houden en te zorgen dat de blaadjes niet verwelken en verbranden door de hoge uv-stralen, is een systeem van druppelbuizen installeren: een soort tuinslang met kleine gaatjes die je dicht tegen de planten aan legt.