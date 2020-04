Emma (16) niet welkom op Cuba: zeilend terug naar huis enige optie

Schooldi­rec­teur Maarten steekt kinderen hart onder de riem met aansteke­lijk liedje

6:30 Maarten Tromp (42) uit Amersfoort is directeur van basisschool Ridderspoor in Houten én schrijft kinderliedjes. Die krachten bundelde hij afgelopen week, toen hij een liedje schreef voor de leerlingen van zijn school. ,,Zo proberen we in verbinding te blijven en positieve energie mee te geven, want het kan voor sommigen best akelig en angstig zijn.”