Evelyn schaamde zich kapot toen ze op Twitter om kleren vroeg

,,Vraag: iemand in Den Haag die een zak zomerkleding over heeft. Maat M/L. Dat ik dit op Twitter vraag... Ik schaam me kapot... RT is lief. Dank je wel”, schreef Evelyn (37) zaterdagmorgen.



Zondagmiddag hield ze het niet meer droog. Zoveel vrouwen die speciaal voor haar de kledingkast nog eens doorploeterden of er iets geschikt bij zat voor de Haagse. Een twitteraar die haar een cadeaubon gaf, zodat ze fijn zelf kon shoppen. Maar de reacties die haar vertelden dat Evelyn juist dapper was, dat ze op twitter om hulp had gevraagd, waren net zoveel waard. ,,Ik had nooit gedacht dat het viral zou gaan. Blijkbaar heb ik iets opengegooid over de schaamte.” Of de vrouw die zondagmiddag met een zak kleding aan de deur stond. ,,Net toen ik stond in te storten. Het menselijk contact, begrip. Dat was zo ontzettend ontroerend”, vertelt ze maandagmiddag nog altijd een beetje beduusd.