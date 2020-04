Expert: ‘Let óók op je achtergrond bij al die virtuele vergaderingen’

De kat op schoot nemen, kunst zichtbaar in beeld hangen, biografieën van wereldleiders en filosofen achter je neerzetten. Wie noodgedwongen vergaderingen afwerkt via Zoom of Google Hangouts geeft collega’s bewust of onbewust een kijkje in de privésfeer. En stiekem valt er heel wat af te lezen uit de persoonlijke achtergronden. Wat doet die achtergrond met je imago? En is het verstandig erover na te denken wat je allemaal neerzet?

Ruim 7,6 miljoen Nederlanders waren getuige van de historische corona-speech van Mark Rutte. En hoewel het erna vooral over de belangrijke boodschap ging, werd er ook druk nagepraat over de zorgvuldig geëtaleerde achtergrond van onze premier.



Nu we door de coronacrisis massaal thuis aan het werk zijn en virtueel bij elkaar over de vloer komen, is het ook goed om na te denken over hoe je jezelf op beeld presenteert, aldus imago-expert Sascha Bertus. Voor we videobellen, checkt deze verslaggever dan ook snel nog even of zijn eigen achtergrond een beetje representatief is.



Bekijk hieronder de toespraak van Mark Rutte:

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: mijn eigen achtergrond, kan die een beetje?

,,Er is in ieder geval iets te zien, dat is belangrijk. Je achtergrond is eigenlijk een beetje als je profielfoto, je vertelt een verhaal over jezelf. In jouw geval zie ik een schilderij, dat het gewoon van Ikea komt had ik er niet uitgehaald en hoef je dus ook helemaal niet te vertellen - belangrijk is dat er iets hangt. Een lege steriele wand komt meteen heel kil over. Verder is je achtergrond rustig en niet storend. En die oranje Smeg-koelkast springt meteen in het oog. Daarmee geef je aan: ik heb smaak en wil niet overkomen als een dertien-in-een-dozijn-persoon.”

Volledig scherm Sascha Bertus © Frederique Buitelaar We hebben de werkkamer van Mark Rutte gezien en zelfs die van de koning. Over de achtergrond werd nog lang nagepraat, het strategisch geplaatste schilderij van Thorbecke bij onze premier, de zorgvuldige uitgestalde familiefoto’s bij onze koning. Wat denkt u, die stonden daar vast niet toevallig?

,,Nee, dat is geen toeval, die hebben een heel team om zich heen om daar goed over na te denken. Imago is het beeld dat andere mensen van je hebben. Juist voor onze staatshoofden is dat ontzettend belangrijk. Die denken na over elk detail. Neem de werkkamer van Mark Rutte. Je ziet dat daar is gekozen voor een heel klassieke, formele en statige uitstraling. Maar de boeken in de achtergrond, zoals het boek over MH17, laten ook een warme kant zien. Daarmee zegt de premier: ik ben jullie ook in deze tijden niet vergeten.”

Die achtergrond doet dus meer met ons imago dan we misschien denken?

,,Zeker, de meeste Nederlanders zijn daar niet zo mee bezig. Wij zijn snel geneigd te denken: daar zou het toch niet om moeten gaan? Het is toch veel belangrijker wie je bent en waar je goed in bent? Dat is zeker zo, maar ik zeg altijd: je wordt niet gezien zoals je bent, maar zoals je waargenomen wordt. Die achtergrond maakt dus wel degelijk uit. Het vertelt iets over jou als persoon. Stel nou dat jij bij jouw collega’s bekendstaat als een ambitieus persoon die er altijd voor gaat, maar zodra die webcam aan gaat, zit je daar in je hoodie met de vuile vaat van gisteren nog op de achtergrond - dat werkt niet echt bevorderlijk voor dat imago.”

Nu wij in deze tijden collega’s een blik gunnen in onze woon- en studeerkamers is het dus slim een beetje over die achtergrond na te denken?

,,Jazeker, de meeste mensen zullen misschien niet heel bewust ergens gaan zitten, maar toch is het belangrijk dat wel te doen. Je kunt met je achtergrond namelijk heel erg een sfeer neerzetten. Kies je voor modern en strak? Dan benadruk je erg dat je innovatief, modern en vooruitdenkend bent. Die boekenkast in de achtergrond laat zien: ik ben intelligent en belezen. Of je gaat voor een gezellige en knusse achtergrond waarmee je wilt aangeven: ik ben heel toegankelijk, bij mij kun je altijd aankloppen. Die achtergrond vertelt dus echt een verhaal over jezelf.”

Verschilt de manier waarop wij ons vanuit huis profileren heel erg van de manier waarop wij dat op de werkvloer doen?

,,Het profileren op basis van je achtergrond biedt nieuwe kansen. Je kunt mensen verrassen. Misschien ben je nooit echt opgevallen op de werkvloer, maar maak je in de video-call indruk met je interieur. Denk ook eens aan de setting, de meeste mensen zitten achter hun bureau om de sfeer van de werkvloer na te bootsen, maar kijk eens wat het doet om in een mooie fauteuil te gaan zitten. Dat geeft meteen een toegankelijke en sfeervolle uitstraling. Het belangrijkste is dat het beeld past bij de boodschap die je wilt uitdragen. Het beeld vertelt iets over jou en de achtergrond biedt jou de mogelijkheid om iets op een visuele manier duidelijk te maken, zoals je niet met woorden kan of wil zeggen. Het is een soort van storytelling.”

Nog even terugkomend op die boekenkast, in de aflevering van onze videoserie #NLblijftthuis horen we Horace Cohen over die achtergrond zeggen, ‘boeken, boeken moet ik hebben’. Laten we het u vragen, boeken, een goed idee?

,,Zeker, maar heel belangrijk: kies voor titels die je ook echt gelezen hebt. Je moet jezelf niet anders voor gaan doen dan je bent. Ga dus niet voor de boekenkast van je vader zitten met boeken waar jij niets mee hebt, want dat werkt averechts. Belangrijk: passen die boeken bij wie ik ben en bij wat ik wil uitstralen? Daarbij gaat het niet zozeer over de vraag wat goed en wat fout is. Alhoewel ik die bouquetreeks misschien toch even buiten beeld zou laten.”

Tot slot, kunt u een paar do’s en don’t’s geven?

• ,,De belangrijkste do: zorg dat de aandacht op jou gevestigd is. Check van tevoren hoe het beeld eruitziet. Zijn er spullen te zien die onnodig afleiden? Zorg voor een achtergrond die niet te steriel is, maar maak hem ook niet te rommelig.

• Heel belangrijk: is het licht goed? Zorg dat je achtergrond niet te donker is, dat maakt je gezicht erg bleek. Ga ook nooit met een raam achter je zitten, want dat maakt je gezicht juist heel donker. En als die achtergrond of jijzelf onduidelijk is, dan gaat de aandacht naar de vorm en blijft de inhoud minder hangen.