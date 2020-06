Frank zit in quarantaine: Of ik nog een beetje nadenk, hier

‘Denk je veel na, nu je daar zit?’, vroeg een collega deze week. Ik voelde me een beetje overvallen. Hij bedoelde natuurlijk nu ik tijd over had. Mijn eerste reactie was: ik maak volle werkdagen hier! Maar zo defensief wilde ik helemaal niet zijn. Natuurlijk houd ik tijd over, ook al maak ik volle dagen. Omdat er geen andere afleiding is, geen visite, geen kinderen om Monopoly mee te spelen of een vrouw om niksnutterig mee voor de tv te hangen.