Gedragsregels in coronatijd: ‘Vooral die 1,5 meter voelt niet natuurlijk’

Voetkussen, social distancing, binnen blijven en eindeloos handen wassen. Ons gedrag is met de coronacrisis drastisch veranderd. We hebben nieuw gedrag aan moeten leren en oud gedrag moeten afleren. Er is zelfs sprake van een ‘nieuw normaal’, dat getuige de persconferentie van vorige week nog lange tijd aan zal blijven. Maar hoe lang kunnen we dat volhouden? Wat helpt ons om ons gedrag aan te passen aan wat er nodig is?



Lotte Spijkerman is gedragsdeskundige bij D&B en directeur van het Happiness Lab. Ze weet dus alles van menselijk gedrag: wat ons drijft en hoe gedrag veranderd kan worden. Desondanks kon ze zich zelf maar ternauwernood bedwingen toen ze om zich heen in de supermarkt het hamsteren zag. Voor mijn podcast Thuis met Thijs stelde ik haar vijf vragen over het menselijk gedrag in de coronacrisis en over het leven in de anderhalvemetersamenleving.