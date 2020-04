‘Geen roze glitterfoto’s op Instagram als er zoiets heftigs gebeurt’

,,Wat nu”, vroeg Mooij zich af toen ze moederziel alleen in haar atelier stond nadat bekend was geworden dat de horeca moest sluiten en alle vergunningplichtige evenementen tot 1 juni zouden worden afgelast. Het nieuws kwam hard aan bij iedereen die in de entertainmentbranche werkt. Plotsklaps waren velen werkloos. Niets doen was geen optie voor de ontwerpster. Vier dagen later wist ze het: ,,Ik ga mondkapjes maken.”

In de afgelopen drie weken heeft ze samen met tientallen vrijwilligers al bijna 9000 mondkapjes genaaid. ,,Samen met Marije Rokebrand (eigenaresse van House of Cherries red.) heb ik die week meteen driehonderd meter witte stof gehaald en een crowdfunding opgezet. We hadden genoeg stof voor duizenden glittermondkapjes, maar daar gaan we de oorlog niet mee winnen. Het voelde ook niet goed om nog langer gezellige roze glitterfoto’s op Instagram te zetten als er zoiets heftigs aan de gang is. Daarom besloten we in plaats daarvan mensen op te roepen ons te helpen.”

Steun kwam er. Binnen anderhalve dag was de eerste lading stof al terugverdiend. ,,Het ontplofte gewoon. We hebben met House of Cherries veel volgers en we kregen algauw een hulpaanbod voor het opzetten van een website en een koeriersdienst. Onze buurvrouw en stagemanager Judith Delleman helpt ons elke dag met de organisatie en ateliers uit het hele land hebben hun hulp aangeboden.”

Zowel bedrijven als particulieren kunnen kosteloos mondkapjes aanvragen.. ,,Via de website (www.maakeenmondkapje.nl) heb ik ook het patroon, de werkbeschrijving en een filmpje online gezet zodat mensen vanuit huis zelf mondkapjes kunnen maken. Ik wil niet teveel mensen in het atelier. Om contact zoveel mogelijk te vermijden leggen we de mondkapjes ook in de gang, waarna de koeriers ze ophalen om ze bijvoorbeeld bij de daklozenopvang of bejaardenzorg af te leveren.”

De mondkapjes zijn niet bedoeld voor medisch personeel. Ze voldoen immers niet aan de kwaliteitseisen zoals die gesteld worden door de overheid. Dat staat ook op de website aangegeven. De mondkapjes zijn vooral bedoeld voor mensen die zichzelf en anderen enigszins willen beschermen, maar nu die mogelijkheid niet hebben door de nijpende tekorten die er zijn. Consensus over het nut van de voorzorgsmaatregel is er niet. De WHO stelde op maandag dat ze een bijdrage leveren in het beperken van de verspreiding van het coronavirus, maar dat enkel het gebruik van een mondkapje alleen geen afdoende bescherming biedt.

De gevolgen van de coronacrisis voor de entertainmentbranche zijn moeilijk te overzien. ,,Ik denk dat we festivals voor de rest van het jaar kunnen afschrijven. In augustus ga je niet met zestigduizend man uit verschillende landen op Lowlands staan. Pride dingen worden ook al gecanceld. Niemand kan ook ergens naartoe dus kan er ook geen voorbereiding gedraaid worden. House of Cherries overleeft het wel. We hebben een goede buffer. Onze boekhouder heeft al vaak gezegd dat we vaker uiteten moeten gaan.”