Gelukkig zijn de kappers weer open: dit waren jullie dramatische coronakapsels

„Laten we zeggen dat herstelwerkzaamheden uitvoeren met een tondeuse ook een vak apart is...” vertelt Eric uit Vianen. Hij besloot voor deze drastische oplossing te gaan, maar (zoals op de foto in de fotoslider te zien) ging dat niet geheel van een leien dakje.

Hij was niet de enige: velen met hem gingen voor een noodoplossing: staartjes bijvoorbeeld, of wasknijpers erin, of toch maar alles millimeteren. Weer anderen besloten hun woekerende haardos lekker z'n gang te laten gaan.

Hoe dan ook, het resultaat was vaak niet bepaald een succes. Het levert wel een aantal hilarische plaatjes op.

Bekijk een selectie ervan in onderstaande slider: