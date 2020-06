Henri rijdt in een botsauto door Groningen: ‘Een scootmobiel vind ik zo lullig’

Fotoreeks Straatfoto­gra­fen tonen het Scheve­nings strandle­ven van voor coronatijd

13:02 Of de zon nu de temperatuur naar tropische waarden tilt of een woeste noordwestenwind de golven tegen het havenhoofd doet beuken, de vier fotografen van het collectief Candid trekken er in alle weersomstandigheden op uit. De ene keer ieder apart, dan weer samen struinen ze door Scheveningen om het strand- en straatleven vast te leggen. Panorama Mesdag wijdt een tentoonstelling aan de kunstenaarsgroep.