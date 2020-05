Hobbytuinders en jongeren vinden massaal bommen en granaten

vijf date-tips Liefdesex­pert: 'Nu je niet gelijk seks mag hebben, ben je verplicht elkaar anders te leren kennen'

30 april Wel of niet zoenen op de eerste date is in deze coronatijd niet im Frage. Maar volgens liefdesexpert Carla Ketelaar (57) uit Deventer is dat juist goed nieuws voor vrijgezellen die op zoek zijn naar een serieuze relatie. Haar belangrijkste tip aan dating Nederland: ,,Stop niet met daten. De cafés zijn leeg, maar op datingsites is het drukker dan ooit!”