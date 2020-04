Hoe deze achtstegroepers alles op alles zetten voor hun online schoolmusical

Toch al gauw acht uur per week is Carla Kortleven bezig met de schoolmusical. Tenminste, in normale omstandigheden. Want in coronatijden is ook alles rondom de schoolmusical abnormaal. Maar de voorbereiding staken voor deze achtstegroepers? Daar piekert nog geen leraar over. ,,Het is toch de afsluiting van een schoolperiode, waarbij we in elk geval bij ons op school ook de levensloop van kinderen in beeld brengen met foto's", aldus de juf van de Avonturijn in Vlaardingen. ,,Desnoods oefenen we nog een keer extra op zaterdag, maken we er een film van of verplaatsen we uitvoeringen, maar we willen iets regelen.”