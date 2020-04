Hoe een Dordtse arts met 12.000 euro vijftig vrouwen achter de naaimachine kreeg

Borrelen in quarantai­ne met een bierproeve­rij: ‘Thuis het ultieme bargevoel creëren’

20 april De coronacrisis is op z’n zachtst gezegd een bittere pil voor horecaondernemers. Ondanks dat maken ze er het beste van bij kroeg en restaurant De Burgemeester in Rotterdam-West. Met allerlei proeverijen kun je de kroeg naar je eigen huis halen. Verslaggever Lex Bezemer ging voor de verandering in zijn eigen woonkamer aan de toog staan en probeerde dit weekend een Rotterdamse bierproeverij uit.