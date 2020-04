Hoe word je een hardloper? 11 tips waardoor de moed je niet in de schoenen zakt

Je loopt. Maar waarvoor, waarheen, waarom in hemelsnaam? Er is geen bal om achteraan te rennen. Er zijn geen teamgenoten. En je zwoegt. Want lopen gaat zelden vanzelf, in het begin zeker niet. Je wordt geconfronteerd met je eigen fysieke grenzen.



Maar houd vol! Die grenzen verleg je. De aanhouder wint. Het rondje waarbij je nu je longen uit je lijf kucht, voelt over een jaar aan als een fijne warming-up. De stemmetjes in je gedachten die je nu nog zo vaak vertellen a.u.b. te stoppen en weer iets zinvols te gaan doen, verstommen straks. Ze zullen een antwoord hebben op de vragen waarvoor, waarheen, waarom in hemelsnaam? Gewoon, omdat je een hardloper bent.