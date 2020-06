Hotelketen Eden kiest voor binnen-vertier: van bioscoop tot muziekstudio

Dankzij baby Gigi heeft deze wijk een baby spa: lekker dobberen in mi­ni-jacuzzi

5 juni Dochtertje Gigi is een paar maanden oud als Rotterdammers Jim Vlasblom en Jade van Holst haar meenemen naar een baby spa. Nog geen half jaar later openen ze hun eigen baby wellness in de vinexwijk Nesselande.