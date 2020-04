‘Houd flinke afstand bij het joggen want hoestdruppels blijven achter in lucht’

De afstandsregel van 1,5 meter is ‘heel effectief’ voor mensen die binnen of buiten stilstaan. Maar wie gaat wandelen, fietsen of joggen, kan beter iets voorzichtiger zijn. ,,Als iemand tijdens het joggen uitademt of hoest, dan blijven die druppeltjes achter in de lucht. De persoon die net achter jou rent – in de zogenoemde slipstream – loopt dan door die wolk van druppels heen”, zegt Blocken.



,,Een slipstream is de zone die vlak achter een persoon ontstaat wanneer die bijvoorbeeld loopt of fietst, en die de lucht als het ware een beetje meetrekt”, legt de hoogleraar uit.



,,Wielrenners maken er graag gebruik van tijdens een ontsnapping, want dan hoeven zij zich veel minder in te spannen. Maar ook iemand die wandelt of loopt, heeft zo’n slipstream. We zagen dat hoe die zone zich ook vormt, er druppeltjes in die luchtstroom terechtkomen. En dus is het beter als je probeert die slipstream te vermijden.”