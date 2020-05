Houd rekening met je omgeving: ‘Deze crisis is een zaak van lange adem’

Sporten op het dak van het WKZ: Epke Zonderland zet zich in voor zieke kinderen

23 mei Kinderen die bewegen, dat lijkt vanzelfsprekend. Maar voor een kind dat bijvoorbeeld chronisch ziek is of een beperking heeft, is dat het niet. Om kinderen die in het Wilhemina Kinderziekenhuis liggen óók te laten bewegen, lanceerde Epke Zonderland daar een speciale nijntjeknuffel. De opbrengsten van de knuffel moeten de beweeglessen gaan bekostigen. Én hij gaf een sportles aan een paar kinderen die niet ziek zijn. Dat viel in de smaak: „Het is gewoon leuk om zo’n les te krijgen van Epke.”