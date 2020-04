In deze strandtent brengt een zingende kaketoe jouw cocktail

De beroemdste strandtentfamilie van Scheveningen heeft een hilarische oplossing voor drankjes uitserveren in coronatijd: een zingende kaketoe in een roze autootje dat de bestellingen rondbrengt.

Een liedje over corona, gezongen door hun eigen witte kaketoe in een roze rondrijdend autootje van een van de kleinkinderen. Vertel de familie Ludovici dat hun vijf strandtenten in Scheveningen en een in Hoek van Holland niet open kunnen vanwege de coronamaatregelen en ze verzinnen er zelf iets op.

Zo bedient Lindsey Ludovici in haar Blue Lagoon met een lange stok en is een serveerster in plastic gewikkeld. ,,Het is natuurlijk een grap”, zegt pater familias Peter Ludovici. Met zijn tweelingbroer, zijn eigen vrouw, dochter en aangetrouwde familie is hij al meer dan veertig jaar een gangmaker op het Scheveningse strand. Zelfs in hele moeilijke tijden.

Water, vuur en corona

Zoals toen zijn zaak door hoog water ernstig beschadigd raakte en twee jaar geleden de Blue Lagoon, net overgedaan aan zijn toen hoogzwangere dochter Lindsey, in vlammen opging. Een paar dagen voor het nieuwe strandseizoen. Door er met z’n allen keihard voor te gaan en de schouders er onder te zetten, stond er binnen een week een nieuwe strandtent.

,,We hebben water gehad, we hebben vuur gehad en nu hebben we corona”, zegt Ludovici. Onder het motto ‘je moet wat’, hebben ze het filmpje gemaakt. Maar onder het lachen en de moed er in houden gaan veel zorgen schuil. ,,Het is best wel moeilijk”, zegt Ludovici, wat in gewone mensentaal betekent dat het knap moeilijk is: geen gasten kunnen ontvangen in strandtenten die op-en-top klaar zijn en het weer dat bovendien uitzonderlijk goed is.

Quote De kosten van de anderhalve­me­ter­ho­re­ca wegen niet op tegen de baten. Dat is hetzelfde als een vliegtuig laten vliegen met tien passagiers

,,Die anderhalvemeterhoreca gaat natuurlijk niet werken. Hoewel, door de week als er minder stoelen bezet zijn, kan je die afstand wel houden. Maar de kosten wegen niet op tegen de baten. Dat is hetzelfde als een vliegtuig laten vliegen met tien passagiers.”

Ludovici: ,,Wat is wijsheid? Ik weet het niet. We zullen af moeten wachten of de maatregelen worden versoepeld of niet.”