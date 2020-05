Intieme vreemden: hoe goed ken jij je ouders eigenlijk?

Als kind uit een groot gezin had psycholoog René Diekstra (73) zijn ouders zelden voor zichzelf. Eenmaal volwassen besefte hij dat zijn vader en moeder altijd relatief onbekenden voor hem zijn gebleven. Tot zijn spijt wist hij heel weinig van de (jonge) vrouw die zijn moeder was geweest. Of van de (jonge) man die voorafging aan zijn vader. Hoe brachten ze hun kinder- en jeugdjaren door? Welke gebeurtenissen hadden hen gevormd? Wie zouden ze nog eens willen terugzien?