Isis (11) is jongste vrouwelijke dj die meedoet aan wereldrecordpoging: ‘Best wel heel vet’

Zes thuistips van kok Ramon Beuk: ‘Ik raad je aan geen kluizenaar te worden’

1 juni Nu er nog veel gesloten is, moeten we andere manieren bedenken om onszelf te vermaken. Ramon Beuk (49) is kok, hij schreef tien kookboeken en ontwikkelde onder andere producten en concepten voor HEMA, Bijenkorf en Unilever. Hij presenteerde verschillende culinaire televisieprogramma’s. Naast het Elke dag een hap-project schrijft hij momenteel aan zijn elfde kookboek over Suriname in Nederland.