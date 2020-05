Kersverse moeder gaat per step naar gemeentehuis om pasgeboren kind aan te geven

Nee, het is niet ideaal wanneer je net bevallen bent en naar het gemeentehuis moet om de nieuwste aanwinst van het gezin jouw naam mee te geven. Voor Eva Bronsveld uit Eindhoven was het helaas niet anders. Zij maakte er maar meteen een bijzondere rit van, want de tocht werd al steppend afgelegd. ,,Het pad met stenen op de heenweg was niet ideaal.”

Online kwamen Eva en haar man er niet uit om baby Sep de achternaam van zijn moeder te geven. Bronsveld dus, een achternaam die ze allebei simpelweg mooier vinden. Aan ideeën om Eva thuis te kunnen houden ontbrak het niet bij het tweetal. ,,We wilden een machtiging meegeven of desnoods dat ik per Facetime aanwezig zou zijn, maar de gemeente Eindhoven vond dat allemaal geen optie,” zo vertelt ze.

‘Eva, heb ik jou nu echt net zien steppen?’

Daarom zat er voor Eva en haar man niets anders op dan een gezamenlijk bezoek aan het gemeentehuis. Lopen zou te lang duren, per fiets was gezien de hechtingen van de bevalling ook niet ideaal en zo bleef er voor Eva maar één vervoermiddel over: de step van haar oudste dochter.

,,Mensen op straat hadden natuurlijk geen idee. Zij zagen gewoon een vrouw op een step, met haar man ernaast op de fiets. Alleen mijn kapper had me blijkbaar zien steppen, want van haar kreeg ik die middag nog een berichtje op Facebook,” laat Eva weten. ,,Of ze mij nou echt net had zien steppen.”

Ouderwets en stoer

Hoewel Eva de rit natuurlijk liever helemaal niet had hoeven maken, haalt ze er nog wel iets positiefs uit. ,,Hoewel het helaas noodgedwongen was, vond ik het stiekem wel lekker dat ik even naar buiten kon.” Eva deelde het startpunt van de tocht op Twitter, waar ze veel reacties krijgt. Mensen vinden het ‘ouderwets’ dat Eva mee moest, maar ‘cool’ en ‘stoer’ dat ze het doet.

En Eva? Die koos op de terugweg voor een andere route: ,,Op de heenweg stepte ik over een hobbelig pad met stenen. Die verruilden we op de weg terug naar huis mooi even voor een egaal fietspad.”

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met The Best Social Media