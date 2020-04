Lezers vertellen over coronatijd: ‘De huwelijkse spanningen lopen op’

Verschil toen en nu

‘Teruggeworpen op mezelf ontkom ik niet aan het feit dat ik deze crisis vergelijk met de andere grote crisis in mijn leven; namelijk de oorlog.



Toen: een overheid die erop uit was je te vernederen, te onderdrukken en het slecht met ons voor had; nu: een overheid die z’n best doet z’n burgers te beschermen en er soms letterlijk bij neervalt om dat te bereiken.



Toen: een berichtgeving die uit louter leugens bestond en alleen negatieve verordeningen kende, nu: een overvloed aan nieuws die ons vertrouwen hoopt te bieden.



Toen: razzia’s alom en nu weliswaar beperkt, maar men kan toch nog vrij naar buiten.



Toen: haast geen eten, honger alom en nu is er nog volop te koop.



Toen: hamsteren, een echt oorlogswoord, maar het was toen broodnodig, nu absoluut niet, er is genoeg voor iedereen.



Mijn opsommingen zijn vast onvolledig, maar ik ben nog steeds blij dat ik stromend water heb, en licht en warmte en een dak boven m’n hoofd; dat ik alleen thuis zit is niet leuk, maar ik denk dat het voor mijn gezondheid is en voor die van mijn medemensen: daarom volg ik de verzoeken van onze bewindvoerders aan ons nauwgezet op.



- Ties Hogenbirk (84), Nieuwegein