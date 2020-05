Mae-Lin (9) is nu al ondernemer met knuffelbedrijf: ‘Ik wil doen wat ik leuk vind, net zoals papa’

Dit café in Den Bosch verkoopt even geen pilsjes, maar toiletbor­stels

17:30 Het is een bijzonder gezicht wanneer je langs Café Plaats Royaal in Den Bosch wandelt. In normale tijden zie je er mensen nippen aan een pilsje, maar nu staan er plots reclame-uitingen op de ramen. ‘Pop-Up Store!’, ‘Luxe badkameraccessoires’ en ‘Extra voordeel kortingen tot 70%’ lezen voorbijgangers. De kroeg is tijdelijk een badkamerspecialist.