Martin Kool maakt puzzels voor AD: ‘Een welkome afleiding, zeker in deze tijden’

De experts zijn duidelijk, hoe mooi het weer buiten ook mag zijn, de komende weken moeten we nog steeds gehoor geven aan de oproep zoveel mogelijk binnen te blijven. Maar wat als je alle series op Netflix al hebt gebinged, de meeste online kooktips al in de praktijk hebt gebracht en de buren gek worden van jouw sportsessies in de woonkamer?

Wat dacht je van yoga voor je brein? Want naast gezond eten en veel bewegen is ook een potje hersengymnastiek van groot belang voor een goede gezondheid. Sinds wij allemaal het advies hebben gekregen om vooral binnen te blijven hebben we daarom de puzzelpagina’s in de kranten uitgebreid. Maar wist je dat je ook online op AD Fun & Games dagelijks weer nieuwe kruiswoordraadsels, cryptogrammen en sudoku’s kunt vinden? Ook kun je hier handige tips vinden en lees je interviews met andere puzzelfanaten. Zo spraken we met programmeur en puzzelmaker Martin Kool, die namens q42 puzzels voor deze krant maakt. Hoe verklaart hij het succes van puzzelen? Wat maakt het ontwikkelen van puzzels zo’n uitdaging en heeft hij nog tips om er beter in te worden?

Quote Een welkome afleiding van de soms harde confronta­tie met het nieuws, zeker in deze tijden Martin, waarom puzzelen we zo graag?

„Van oudsher gaan puzzels en de krant al samen. Zodra er een fout in de puzzel staat is dat misschien wel hetgeen waar de lezers het snelst over vallen. Ik denk dat het voor veel mensen een welkome afleiding is van de soms harde confrontatie met het nieuws, zeker in deze tijden. Het is een mooi moment om de krant op een luchtige manier af te sluiten. En wat leuk is aan puzzelen, het zijn vaak heel kleine, logische stappen die je maakt. En iedere stap is een klein feestje in je hoofd.”

Is het ontwikkelen van puzzels voor web nou zoveel anders dan voor de papieren krant?

„Je hebt digitaal uiteraard meer mogelijkheden. Neem de sudoku. Je komt wel eens sudoku’s in de trein tegen die helemaal zijn doorgekrast. Dan is er iemand geweest die ergens aan het begin een denkfout heeft gemaakt en daar na een kwartier pas achter komt. Dat is eeuwig zonde, want dan is al je werk voor niets geweest. Online heb je de mogelijkheid om hints aan te bieden. Daarmee kun je altijd progressie boeken en dat is uiteindelijk toch wat je wil. Dat is misschien wel het grootste verschil tussen papier en digitaal. Aan de andere kant heb je ook de mogelijkheid om meer een eigen identiteit in die puzzels te stoppen.”

Quote Ambacht gaat hand in hand met program­meer­werk waardoor je puzzels krijgt die leuk zijn om op te lossen Het is dus niet zo dat jij op de knop van je computer drukt en dat er dan nieuwe een puzzel uitrolt?

„Nee, dat werkt anders en dat kan ik mooi uitleggen aan de hand van een sudoku. Je hebt 81 vakjes, hoe vul je die nou zo dat de puzzel klopt? Je kunt ervoor kiezen om ‘m door een computer te laten invullen, maar dan heb je geen zicht op de kwaliteit. Ik kies ervoor om alle menselijke denkstappen zelf te programmeren. Er zijn namelijk ontzettend veel sudokuregels die de moeilijkheidsgraad bepalen. Hoe meer regels je kent, hoe beter je erin wordt. Die regels kun je allemaal programmeren. En met die aanpak heb je volledig grip op de moeilijkheidsgraad van de puzzel. Ambacht gaat hier hand in hand met programmeerwerk waardoor je puzzels krijgt die leuk zijn om op te lossen.”

Ook ontwikkelde jij voor AD de ‘koprol’, een soort woordzoeker waar een krantenkop in verstopt is. Hoe ben je op dat idee gekomen?

„Ik bedacht me, hoe tof zou het zijn om de krant en puzzels, die toch al goed samengaan, om die twee werelden echt samen te laten komen. Ik had al eens een puzzel gemaakt met een getallenreeks die als een soort snake, zoals je dat vroeger speelde je op je Nokia 3310, het hele veld innam. Toen bedacht ik mij dat het ook wel leuk zou zijn om daar tekst voor te gebruiken. En wat sluit daar nu beter bij aan dan een krantenkop, die lengte is perfect voor zo’n puzzel. En je maakt het ook meteen heel actueel, geen dag is die puzzel hetzelfde.”

Je had het net over identiteit, hoe bedoel je dat?

„Ik heb gemerkt dat krantenlezers erg merkloyaal zijn. Normaal gesproken heeft een sudoku of kruiswoordraadsel geen relatie tot de krant, hooguit misschien een keer thematisch. Ik heb een woordzoeker ontwikkeld die voor een deel de woordenset van de krant gebruikt om zich te vullen. Dat zijn woorden die vaak voorkomen in recente artikelen. Zo ontstaan er verschillende smaken, een woordzoeker op de site van Het Laatste Nieuws voelt echt anders dan eentje van het AD.”

Nog even over die koprol, zijn er nog tips om die op te lossen of is het een kwestie van gewoon goed de krant lezen?

„Als je de krant hebt gelezen gaat je dat zeker helpen met het oplossen van de puzzel. Als ik dan toch een tip zou moeten geven: als je er niet uitkomt, zoek dan naar losse woorden. Want net als bij sudoku en andere puzzels, elke deeloplossing die je hebt brengt je dichter bij het eindresultaat.”