Met deze tips kom je het thuiszitten nog een paar weken door

De coronacrisis duurt nu al een tijdje en langzaamaan begint in veel huishoudens de verveling toe te slaan. Met de meeste klusjes in huis en in de tuin zijn we inmiddels, letterlijk of figuurlijk, wel klaar en het zoeken op Netflix naar een leuke serie om te kijken, duurt soms langer dan de serie zelf.

Er zijn nog een heel aantal dingen die de komende tijd niet mogen, dus veel van ons zitten nog aan huis gekluisterd. Om jou te helpen deze tijd door te komen, hebben we wat tips tegen de verveling op een rij gezet.

Kamperen in eigen tuin

Alhoewel de campings en recreatieparken in Brabant weer open zijn, zijn er een aantal voorwaarden waar je aan moet voldoen om je tent er weer op te mogen zetten. Zo moet je bijvoorbeeld over eigen sanitaire voorzieningen beschikken. En dat is zo makkelijk nog niet: een douche in een vouwwagen. Wie toch het buitengevoel wil ervaren, kan kamperen in eigen tuin. Zo heb je snacks, koud drinken en een toilet bij de hand, maar lig je toch in de buitenlucht onder de sterrenhemel.

Zoek de mooiste visplekjes

Op je stoeltje aan de waterkant genieten van de rust. Vissen is ontspannend én populair in coronatijd. Vis alleen op plekken waar dat is toegestaan en houd natuurlijk afstand van andere vissers.

Sterrendiner aan de keukentafel

Je kan natuurlijk op zoek naar de lekkerste recepten nu er tijd genoeg is om te koken, maar je kan je ook compleet in de watten laten leggen. Gewoon thuis aan de keukentafel. Pak het beste tafelkleed uit de kast, stof je mooiste servies af en trek een chique outfit aan om vervolgens eten te bestellen bij een restaurant in de buurt. Zo heb je in Eindhoven al een sterrenmaaltijd voor maar twee tientjes.

Puzzels en spelletjes in onze app

In onze app bieden we sinds kort niet alleen nieuws, maar ook puzzels en spelletjes aan. In de app kun je vanaf de homepagina swipen naar links en naar rechts. Op die manier kantel je de pagina naar een andere omgeving. Als je naar links veegt kun je eerst het regionieuws selecteren. Nog een keer swipen voor video en bij de derde veeg kom je in de omgeving Fun. Scroll naar beneden en je ziet alle beschikbare puzzels en spellen staan.

De mooiste wandelgebieden

Het is goed voor lijf en leden: een fikse wandeling door de natuur. In deze tijd is het belangrijk om dat te doen op een rustige plek. Inspiratie nodig? Dit zijn de mooiste wandelplekkin Brabant volgens lezers.

Aanraders op Netflix en Videoland in één oogopslag

Het eindeloos scrollen op Netflix en Videoland, op zoek naar een leuke serie: doodvermoeiend. Gelukkig hebben we hier een overzicht waarin al onze aanraders in één oogopslag te zien zijn.

Een virtueel bezoek aan de Keukenhof

Door coronamaatregelen blijft de Keukenhof in Lisse dit voorjaar gesloten. In plaats daarvan deelt het park al wekenlang video’s van de voorjaarsbloeiers op haar website. Daarin laten medewerkers van het park hun favoriete plekken zien. Virtuele bezoekers kunnen dankzij de 360 gradenbeelden ook zelf ervaren hoe het is om door de Keukenhof te lopen.

De bezem door je digitale bestanden

Moest je in het analoge tijdperk bewust kiezen wanneer de camera afdrukte omdat er maar 24 of 36 foto’s op het rolletje pasten, tegenwoordig fotograferen we alles in hoge resolutie of filmen we in 4K. Vaak worden die foto’s en filmpjes automatisch naar je clouddienst doorgesluisd. Als je teveel data hebt moet je of een grotere kluis huren, of eens goed opruimen. Hoe doe je dat? We zetten het voor je op een rij.

Fotoboeken maken

Als je dan toch bezig bent om je bestanden uit te zoeken, is het een kleine moeite om meteen door te pakken en foto's te sorteren. Het is op verschillende sites heel simpel om een fotoalbum te maken dat je op hoge resolutie af kunt laten drukken. Zo heb je straks eindelijk dat baby- of vakantiealbum om na corona aan visite te laten zien.

Verhalen van bekende schrijvers

Ga lekker zitten op je luie stoel en pak een goed boek erbij, óf lees verhalen gewoon op deze site. Vijftien bekende Nederlandstalige auteurs schrijven deze maand korte verhalen die hier verschijnen. Er verschenen al spannende verhalen van Jan Siebelink, Marion Pauw en Herman Brusselmans. Je kunt ze allemaal lezen in het #ikleesthuis-dossier.

Vervelingswijzer

Weet je nu nog steeds niet meer wat je moet doen met je tijd? Of je alleen thuiszit, met je partner of gezin; wij hebben voor jong én oud de Vervelingswijzer gemaakt!

