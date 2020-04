Met deze vijf tips los je een cryptogram razendsnel op: speel ‘m hier

Het is misschien wel de klassieker onder de puzzels, het cryptogram. Zelfs de beste puzzelaars breken hier nog wel eens hun hoofd over. En dat terwijl de oplossing in de vraagstelling verborgen ligt, het antwoord staat dus altijd recht voor je neus.

Maar juist die verborgen boodschap vinden, dat is wat het cryptogram zo lastig, en tegelijkertijd uitdagend maakt. Maar wie denkt dat het oplossen van cryptogrammen vooral een test is van intelligentie heeft het mis. Iedereen kan het, zolang je maar begrijpt hoe je de aanwijzingen moet lezen. En ook voor het oplossen van cryptogrammen geldt, oefening baart kunst.

Om je op weg te helpen met het oplossen van de cryptogrammen op onze puzzelpagina AD FUN Puzzels & Games hebben we een paar handige tips voor je. Zo wordt ook jij binnen no-time een Mastermind in het kraken van cryptische puzzels.

Genoeg gelezen en wil je het nu zelf wel eens proberen? Begin eens met het cryptogram van vandaag op AD-FUN Puzzel & Games.

Verborgen

Tip 1: Kijk eerst naar de woorden afzonderlijk

Kijk bijvoorbeeld eens naar de omschrijving ‘gevaarlijk, zo’n verbinding’. Voor de woorden gevaarlijk en verbinding kan het synoniem ‘link’ worden gebruikt. Link is het woord dat we hier zochten.

Tip 2: Soms zijn de woorden die gezocht worden anagrammen. Het woord dat gezocht wordt, ligt verscholen in een woord in de omschrijving. Door met de letters een nieuw woord te vormen, vind je (een deel van) de oplossing. Woorden als ‘weer’ of ‘verdraaid’ kunnen wijzen op verborgen anagrammen. Een voorbeeld, door elkaar komen er dertien binnen. Het woord dat we hier zoeken is ‘intrede’, een anagram van dertien.

Zoek & Vind

Tip 3: Ga op zoek naar woorden als ‘weer’, ‘terug’ of ‘andersom’. Deze woorden wijzen erop dat er in de omschrijving mogelijk gebruik is gemaakt van een palindroom, een woord dat je twee kanten op kunt lezen. Het kan ook zo zijn dat het woord de andere kant op een andere betekenis krijgt. Kijk bijvoorbeeld naar de omschrijving ‘komt zonder iets met een kleur terug.’ ‘Zonder iets’ is leeg, en leeg de andere kant op is geel. Geel is het woord dat we hier zochten.

Tip 4: ‘Klinkt als’ is een typische manier om woorden in een cryptogram te verhullen. Staan er woorden als ‘klinkt’, ’hoort’ of ‘lijkt’ in de omschrijving dan moet je voor de oplossing vaak op deze manier denken. Neem de frase ‘verdriet lijkt bloederig’. Welk woord, dat we associëren met verdriet en bloederig klinkt hetzelfde? Het woord dat we hier zochten is ‘rouw’.

Associëren

Tip 5: Associëren kun je leren. Soms kan de oplossing van de omschrijving puur gevonden worden door associatie. Neem bijvoorbeeld de omschrijving ‘natuuruitgave’. Welk woord accorderen we met zowel de natuur, als uitgave. Denk eens aan deze krant, het AD is een uitgave en kun je, misschien wat oneerbiedig, een blaadje noemen. En wat valt er in de herfst van de bomen? Precies, blaadje is het woord dat we hier zochten.