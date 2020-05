Mijn moeder wil alleen bellen via de vaste lijn. Dat vind ik onhandig in deze tijd

Vraag: Mijn moeder (79) weigert een smartphone te gebruiken. Ze heeft ‘genoeg aan een vaste lijn’, maar daarmee kan ik niet appen of videobellen en vragen of alles goed gaat. Ik heb haar een speciale ouderentelefoon cadeau gegeven, simpel in gebruik. Maar ze vindt het moderne fratsen en heeft geen zin zich erin te verdiepen, al is kleinzoon bereikbaar voor digitale vragen.