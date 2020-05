‘Na klappen nu de flappen’: initiatiefnemer van applaus voor zorg komt met nieuw initiatief

Het applaus was een succes!

,,Met het applaus wilden we mensen letterlijk wakker klappen en er voor zorgen dat ze wat voor een ander doen. Imke Emons had op Facebook een evenement gemaakt en vroeg mij om mee te doen. Ik heb Imke leren kennen toen onze kinderen tegelijkertijd opgenomen waren in het ziekenhuis. Als ouder van een ziek kind maken wij de zorg van dichtbij mee. Hans Schuurmans heeft zich ook bij ons aangesloten, met z’n drieën hebben we nu de Heldenweek opgezet.”