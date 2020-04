Nederlandse non is hit op TikTok: ‘Met humor kun je religie lichter maken’

Net wanneer je denkt alles wel te hebben gezien op TikTok, een van de meest populaire social mediaplatformen van dit moment, is daar zuster Hannah. Een non die de stoute schoenen onder haar habijt aantrok om TikTok-video’s te maken.

Zuster Hannah vertelt: ,,Ik zag een filmpje van een influencer, die allerlei outfits toonde voor verschillende gelegenheden. In het klooster hoeven we natuurlijk niet te kiezen wat we aantrekken.” En zo was haar idee voor een eerste TikTok-video geboren. Een video met een knipoog, waarin ze die influencer nadoet, maar dan met minimale veranderingen aan haar outfit. Wat volgde waren 450.000 views van haar ‘melige’ ingeving. Inmiddels staat de teller op veertien video’s, twaalfduizend volgers en meer dan 140.000 likes.

Tekst gaat door onder TikTok-video

Vergis je niet, het gaat de non absoluut om het overbrengen van de boodschap over het geloof en ze wil dit doel niet voorbij schieten. ,,Ik probeer aan de buitenwereld te laten zien dat we nog bestaan, mensen aan te spreken en een boodschap te geven”, zegt ze. Zie het als een manier om de jeugd aan te spreken. ,,We willen bij onszelf blijven, maar ook jongeren bereiken om te laten zien wie we zijn. En om daar een balans in te vinden moet je ook een beetje actief zijn in die wereld”, waarmee ze doelt op TikTok en social media in het algemeen.

Quote Ik probeer te laten zien aan de buitenwe­reld dat we nog bestaan

Reacties

De reacties die Hannah krijgt variëren behoorlijk. Van oprechte vragen over haar kleren tot mensen die het grappig vinden en katholieken die het minder leuk vinden. ,,Je hebt ook mensen die alleen maar reageren om het belachelijk te maken, maar daar kan ik mee leven”, zegt ze dapper.

Tekst gaat door onder TikTok-video

Humor

Ze heeft begrip voor de gelovigen die het niet allemaal even christelijk vinden, maar Hannah en haar medezusters zien humor juist als een van de redenen waarom ze op TikTok actief zijn. ,,Mensen tillen soms te zwaar aan geloof en religie, en het is ook niet iets lichts, maar ik denk dat je heel veel mensen kunt raken en prikkelen als je boodschap is verpakt met humor. Daarna komen de conversatie en de vragen over Jezus en God”, legt ze uit.

Hannah woont samen met vijf zusters in het Casa Carmeli klooster in Vogelenzang, Noord-Holland. Waar ze samen dingen verzinnen voor hun TikTok-kanaal en Hannah de meest uitvoerende rol heeft. ,,Eén zuster is 95 jaar oud, die snapt er niet zoveel van.’’

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met The Best Social Media