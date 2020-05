Neuropsycholoog Erik Scherder: Puzzelen zorgt voor een fitter brein, juist nu belangrijk

Over puzzelen en de gezondheid van je brein doen vele verhalen de ronde. Zo zouden sudoku’s helpen om alzheimer tegen te gaan en veel puzzelen zou goed zijn voor het geheugen. Feiten of fabels?

,,Er zijn geen wetenschappelijke studies die dat bewijzen, maar feit is wel dat je je brein kunt trainen. Als jij in het begin een woordenboek naast je kruiswoordpuzzel legt om zo nu en dan woorden in op te zoeken dan zul je op een gegeven moment dat woordenboek minder nodig hebben en beter worden in het oplossen van die puzzels. Je kunt jezelf dus trainen in die specifieke taak. De vraag is of dat ook effect heeft op andere cognitieve functies. Dat blijkt nog onvoldoende. Wanneer jij goed bent in het oplossen van kruiswoordraadsels, betekent dat niet automatisch dat je de weg naar Venlo veel beter kunt onthouden.”



Onzin dus?

,,Dat er weinig bewijs is, wil niet zeggen dat puzzelen niet bijdraagt aan een fitter brein. Elke vorm van braintraining is namelijk een prikkel voor de hersenen. Je ziet bij mensen die veel aan denksporten doen, schaken, dammen, dat die een hoge cognitieve reserve opbouwen. En mensen met een hoge cognitieve reserve zijn wat langer beschermd tegen bijvoorbeeld dementie.”