Online kroegquiz uit Spijkenisse strikt premier Rutte

De online quiz van café Merz is sinds de lockdown uitgegroeid tot een populair ritueel in Spijkenisse en omstreken. Kroegbaas Bas Verwater heeft deze week een wel heel bijzondere gast weten te strikken: Mark Rutte. De minister-president gaf gisteren een interview en trad zelfs kort op als quizmaster.

,,Mooi hè’’, zegt Verwater. ,,Een paar weken geleden presenteerde burgemeester Foort van Oosten een quizronde en toen dacht ik later: het kan gekker, waarom vragen we niet gewoon Rutte?’’



Het kostte enkele weken lobbywerk tot hij hoorde dat Rutte best wilde meewerken aan de ‘Merz Lockdown Quiz’, te volgen via de Facebooksite. ,,Wel kwam er een tegenvraag: Rutte wilde graag eerst inhoudelijk praten, hij was benieuwd naar mijn ervaring in de horeca. Nou, dat vond ik natuurlijk prima.’’

Wereldleider

Woensdagmiddag heeft Verwater een klein half uur met een videoverbinding gesproken met Rutte. ,,Dat werd overigens wreed onderbroken omdat er een wereldleider tussendoor kwam. Rutte moest even weg, maar wilde niet zeggen wie er had gebeld, haha.’’

Quote Ons gesprek werd wreed onderbro­ken omdat er een wereldlei­der tussendoor kwam. Rutte wilde niet zeggen wie er had gebeld, haha Kroegbaas Bas Verwater

Het gesprek met Rutte omschrijft hij als ‘prettig’. ,,Hij heeft mij niet blij kunnen maken, dat niet. Maar ik ben tevreden dat ik heb kunnen vertellen hoe wij ons voelen in de horeca. De situatie is zeer nijpend, en de toekomst niet rooskleuring. Hopelijk komen we zo snel mogelijk uit deze rotsituatie.’’

Om 20.00 uur begon de quiz, gepresenteerd door Verwater zelf. Tot ieders verrassing begon de uitzending met een kort, persoonlijk gesprek met Rutte. Vervolgens trad de minister-president op als quizmaster. Hij had een pittige politieke vraag in petto: hoeveel ministers telt het huidige kabinet eigenlijk? Lastig of niet, de reacties waren enthousiast.

Verzetje

Sinds het begin van de coronamaatregelen heeft Merz de traditionele quiz op woensdagavond verplaatst naar hun Facebookpagina. Dat blijkt een groot succes. Het aantal streams varieert van 2500 tot 4500. ,,Dat konden wij eerst ook nauwelijks geloven. Maar er is echt veel animo voor. Groepjes zitten thuis met elkaar te videobellen, veel mensen hebben behoefte aan een verzetje.’’

Vanzelfsprekend is de drankomzet volledig weggevallen, wat het overgrote deel is van de inkomsten. Mensen worden nu wel gevraagd om 3,50 te doneren, normaal de entreeprijs voor een quizavond. ,,Maar we stellen een bijdrage niet verplicht. We doen dit ook om een gezellige avond te bieden, nu veel mensen zich eenzaam voelen.’’