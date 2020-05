Online-pubquiz De slimste mens krijgt tweede editie

Bruinvis­sen in Ooster­schel­de profiteren van coronacri­sis: ‘Dit hebben we nog nooit gezien’

12:44 Bruinvissen in de Oosterschelde hebben geprofiteerd van de wekenlange stilte onder water, die het gevolg was van de coronacrisis. Ze joegen in groepen van vijf á tien, soms urenlang achter elkaar. ,,Dat hebben we nog nooit gezien”, zegt Frank Zanderink van Stichting Rugvin.