Onze zoon blijft daten tijdens de quarantaine. Wij vinden dat niks

Creatieve oplossing avondvier­daag­se-medailles: ‘Ze hebben meer dan 6000 euro gekost’

15 mei Tot verdriet van veel kinderen is er deze week geen jeugdavondvierdaagse in Gouda, maar tóch kunnen ze een wandelmedaille verdienen. ,,We hadden anders 3200 gedenkpenningen moeten weggooien.”