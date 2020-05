Orgelspelers: ‘Ik hoop mijn plezier uit te stralen naar de oudere bewoners’

Corona leert ons stilstaan: ‘Een maand per jaar lockdown? Heerlijk’

22 mei Lekker! Even geen sociale verplichtingen tijdens de lockdown. Niet iedere week langs opa’s en oma’s of de buurvrouw. Geen saaie verjaardagen op vrijdagavond en geen zaterdagochtenden langs de lijn. Met die zeeën van vrije tijd en de afwezigheid van verplichte nummers kun je nu eens spontaan bij iemand op de koffie. Hoe fijn is dat?