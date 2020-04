Peterselie, basilicum en tijm: aan de slag met je eigen kruidentuintje

VIDEO Onze #NLblijft­thuis-dro­ne legt jullie boodschap­pen van hoop vast boven Zwolle: zo ziet dat er uit!

18 april ‘Hou vol’, ‘We missen jullie opa en oma’ en ‘Samen zijn we sterker’. Onze speciale #NLblijftthuis-drone vloog gisteren over Zwolle en legde hartverwarmende berichten vast. Hoopgevende boodschappen van steun in kleurig stoepkrijt sierden de Zwolse straten, vergezeld door zwaaiende mensen en fleurige spandoeken. We legden het allemaal vast. En dat er zo zag uit.