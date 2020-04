Philip Freriks en Maarten van Rossem komen met online pubquiz De Slimste Mens

indebuurt Leiden Burt wil voor 28 dagen met zijn date in quarantai­ne: ‘We gaan het experiment aan’

8 april Heb jij al vaker met het Tinder-bijltje gehakt? Dan weet je het: daten is lastig in deze tijd met de coronamaatregelen. Leidenaar Burt wil ook op date. Hij is op zoek naar de ware liefde. Maar wat hij zoekt is niet zómaar een date. Burt wil voor 28 dagen met zijn date in quarantaine. Lees verder en check zijn superleuke video-oproep.