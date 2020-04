Podcasts zonder Netflix-einde: ‘Dit is het echte leven, hè?’

Is het een radioprogramma? Een documentaire? Een luisterboek? Nee, de podcasts van audiocollectief Schik zijn een ervaring. Neem hun succespodcast Bob, uit 2017. Zodra je je oortjes inplugt of koptelefoon opzet, stap je in de wereld van de 84-jarige Elisa. Sinds ze dementerende is, praat ze steeds maar weer over ene Bob: een jongen die vroeger bij haar in de straat woonde en op wie ze, geeft ze giechelend toe, heel verliefd was. Elisa’s kinderen hebben nog nooit van deze Bob gehoord, ze heeft het vóór haar dementie nooit over hem gehad. Bestaat hij of is het een imaginair figuur dat alleen leeft in Elisa’s hoofd? Als ware speurneuzen gaan de drie podcastmakers op onderzoek uit en er openbaart zich een steeds spannender en aangrijpender verhaal. Als na zes afleveringen het schokkende verhaal rond Bob zich heeft uitgesponnen, voelt het alsof je eigen oma zojuist het grootste geheim van haar leven heeft onthuld.