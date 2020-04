Potgrond of tuinaarde? Elke plant heeft zijn eigen wensen

Vraag 1: Tuinaarde of potgrond?

In een tuincentrum kun je kiezen tussen tuinaarde en potgrond. Tuinaarde gebruik je in de tuin. Nogal wiedes, zou je denken, maar toch zul je de mensen de kost moeten geven die er potten en bloembakken mee vullen. Is dat erg? Nou nee, een catastrofe is het niet, maar toch is het beter om voor potplanten daarvoor bedoelde potgrond te kiezen.