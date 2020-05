Puzzelen, skeeleren en bakken: zo gaan we de coronaverveling te lijf

Aangeboden door Zalando “Together I am strong”: Zalando lanceert eerste op afstand geprodu­ceer­de sportcam­pag­ne ooit

Zalando’s nieuwste campagne viert creatieve manieren om fit te blijven en sport te beoefenen in de huidige omstandigheden. De campagne werd geheel op afstand geproduceerd: een primeur voor Zalando. ​De boodschap? Ook in tijden van sociale onthouding brengt sport mensen samen, zij het virtueel. In de campagnefilm geven 11 talenten een inkijkje in hoe ze vanuit hun huis trainen in plaats van in de sportschool.