Straatfotografen tonen het Schevenings strandleven van voor coronatijd

Het was begonnen met een tentoonstelling van de Litouwse kunstenaar Tadao Cern in 2017 in het Panorama Mesdag. Hij had zich toegelegd op strandfotografie in de badplaats waar hij als kind met zijn ouders naar toe was genomen. Gewapend met een selfiestick trok hij over het strand om badgasten ongemerkt te bespieden en vast te leggen. Comfort Zone heette de tentoonstelling.