Teambuilding gecanceld? Zo kan je met je collega’s op bedrijfsuitje zonder je huis uit te hoeven

Uitjesbazen uit het Brabantse Erp was totaal niet bezig met online spellen. Tot de coronacrisis. Omdat het bedrijf offline teamuitjes organiseert, moesten ze door corona ineens met creatieve oplossingen komen. ,,We zijn met 25 vaste medewerkers, hiervan begeleidt twee derde de uitjes en dat ligt nu op z’n gat. Maar deze medewerkers moeten wel doorbetaald worden. Daarom hebben we het roer totaal omgegooid’’, zegt oprichter Joris van den Bergh. In korte tijd bedacht Uitjesbazen tien verschillende spellen die collega’s op afstand kunnen doen. Iedere week lanceren ze een nieuwe game.

Je leest een artikel van afgelopen maandag. In ons #NLBlijftThuis -dossier rakelen we artikelen op die jou kunnen helpen om de vele uren in eigen huis door te komen.

Mafkees

Dat ziet ook Uitjesbazen: ,,We krijgen veel de vraag of we virtuele bingo’s en quizzen aan kunnen bieden, dat doen we zeker en ook op ludieke wijze met bijvoorbeeld interactieve opdrachten en echte prijzen. Maar we wilden ook extra concepten bedenken om die bingo en quiz te verslaan”, zegt Van den Bergh. Zo bedacht Uitjesbazen een online versie van het spel Crazy 88. Normaal gesproken speel je dit met collega’s in een stad en krijg je via een speciale app 88 opdrachten doorgestuurd.