Test je kennis over de maatregelen tegen het coronavirus

Video Ton (90) wordt overrom­peld door felicita­ties van André van Duin en Youp van 't Hek

14 mei Een negentigste verjaardag is al erg bijzonder, maar voor Ton was het ondanks de corona-omstandigheden waarschijnlijk een van haar meest memorabele. Vanuit haar aanleunwoning in Schiedam werd ze overrompeld door videofelicitaties van André van Duin, Joke Bruijs en Youp van ‘t Hek. En dat begon bij een ideetje van haar kinderen.