Thuiszitten veroorzaakt nieuwe rage: iedereen aan de digitale dorpsquiz

Een dorpje in de Noordoostpolder, Espel, 1400 inwoners. Er is een kleine Attent-supermarkt, een basisschool en dorpscentrum ’t Mozaïek. En uiteraard een voetbalclub, waar nagenoeg iedere familie in Espel iets mee heeft. ,,De gezelligheid, sociaal bezig zijn... Door de crisis misten we elkaar best’’, zegt inwoner Michiel Maas. Mensen zien elkaar bij de super, maar blijven hangen voor een praatje kan niet. Elkaar in het dorpshuis spreken? Gesloten. Naar de voetbal? Helaas.