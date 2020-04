Tips voor thuisvermaak met Claudia de Breij: ‘Biografie over Patty smaakt als zak lekkere M&M's’

1. KINDERBOEK Verhalen over kinderen die anders durven te zijn, Ben Brooks

,,Dit is de een bundeling van twee boeken, geschikt voor kinderen vanaf 8 jaar. Het eerste boek, Jongens die de wereld hebben veranderd, kocht ik voor mijn eigen jongens. Elke bladzijde behandelt een historisch figuur, van Ghandi tot Steve Jobs. Daarna hebben we het boek over meisjes ook gelezen, Bedtijdverhalen voor Rebelse Meisjes. Nu zijn die twee boeken gebundeld, en dat vind ik eerlijk gezegd veel beter. Ik had als klein meisje ook mannelijke helden en rolmodellen, ik vind het leuk als jongens ook zowel mannen als vrouwen als rolmodel hebben. Mijn jongens weten dat ze met dit boek een heleboel rek oplevert in opblijftijd, want voordat je het weet zit je te praten over wat democratie nu is, en wat het verschil is tussen kapitalisme en communisme.”